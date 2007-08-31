Донецькі шахтарі пройдуть пішим походом з вимогою виплатити страховки і регреси

З 31 серпня по 7 вересня шахтарі-інваліди пройдуть пішим походом по Донецькій області з вимогою виплатити страховки і регреси.

Як повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку уповноважений представник Всеукраїнської громадської організації "Союз шахтарів-інвалідів України" Євген ЧОБОТАРЬОВ, такою акцією інваліди мають намір висловити протест проти "неправильного перерахунку зарплат і корупції в медично-соціальній експертній комісії, що присвоює групу інвалідності". Є.ЧОБОТАРЬОВ уточнив, що піший хід почнуть з Дзержинська 20 гірників-інвалідів жителів Дзержинська і Єнакієвого. "Скільки буде до кінця йти, я не можу сказати", - зазначив Є.ЧОБОТАРЬОВ. Одночасно він не виключив, що кількість учасників напевно збільшиться по шляху проходження через Горлівку, Єнакієве, Шахтарськ, Торез, Сніжне, Зугрес, Харцизьк, Макіївку і Донецьк. Всього учасники акції мають намір пройти понад 300 км і в Донецьку вирішити, чи йти їм "на Київ". Є.ЧОБОТАРЬОВ акцентував, що шахтарі-регресники впродовж багатьох років добиваються перерахунку регресу в судах. "Верховний Суд для Донецької області не виніс жодного рішення позитивного. Є рішення позитивне тільки по Первомайську Луганській області. Вони пішли пішки на Київ, дошли до Києва і суди стали їх вимоги задовольняти. І навіть Верховний Суд теж той же склад суду, ті ж самі люди, той же склад суду виносять їм позитивне рішення, нам негативне", - підкреслив Є.ЧОБОТАРЬОВ.

Крім того, за словами члена "Союзу шахтарів-інвалідів України" Володимир ФІСАКА, за 10 минулих років у регресників вкрали "близько 250 тис. гривень у кожного". "З 1997 року при кожному підвищенні тарифів на такий же відсоток мав підвищуватися регрес. Виходить, 5,6% вкрали у регресників, це близько 250 тис. гривень у кожного", - сказав В.ФІСАК. Він також повідомив, що підтримку їхній акції висловила "Незалежна профспілка гірників" і Блок Юлії Тимошенко, що забезпечив учасників акції наметами, спальними мішками і автосупроводом. При цьому В.ФІСАК вказав, що шахтарів не турбує, що їх похід можуть розцінити як політичний. "Якщо в 1998 році у нас були економічні вимоги, то тепер у нас політичні вимоги. Не буде ЯНУКОВИЧА, буде порядок тут", - висловив переконання В.ФІСАК.