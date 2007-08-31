У пар з різницею в 6 років народжується більше за все дітей

Фахівці виступили із заявою: якщо жінка хоче мати більше дітей, вона має вийти заміж за чоловіка, який старший за неї як мінімум на кілька років. Аналіз народжуваності в Швеції показав, що найбільша кількість дітей народжується у пар, де чоловік старший за жінку на 6 років.

Дослідники Файдер і Сусанн Юбер (Fieder, Susanne Huber) ретельно вивчили дані щодо населення Швеції. Це країна, де скрупульозно ведеться облік народжуваності, зокрема записується інформація про обох батьків, навіть якщо вони не перебувають в офіційному шлюбі.

Подружжя Юберів вибрало інформацію про 5000 чоловіків і 6000 жінок, народжених між 1945 і 1955 роками, і прослідкували, скільки дітей народилися у них до 2003 року. Цих людей вони вважають поколінням, у якого, переважно, більше не з`явиться дітей з огляду на зрілий вік (Попередні дослідження показували, що в Швеції тільки 2% людей заводять дітей після 45 років).

Отже, аналіз показав, що в сім`ях, де чоловік старший за дружину на шість років, на світ з`являлися в середньому 2,2 дитини, що є високим показником для країни з низьким рівнем народжуваності. Для порівняння: у сім`ях, де дружина на 6 років старша за чоловіка, народжувалося 1,8 дітей.

Файдер Юбер вважає, що чоловіки віддають перевагу жінкам молодшим за себе, бо мають більший часовий потенціал для народження дітей. Жінки ж, навпаки, вибирають доросліших чоловіків, тому що у тих більше можливостей для матеріального забезпечення сім`ї.

Проте у матерів, чиї чоловіки були старші за них більш ніж на 10 років, в середньому народжувалися не більше двох дітей. До того ж, коли різниця у віці чоловіка і жінки є достатньо великою, зростає ймовірність того, що у чоловіка раніше виникнуть проблеми з можливістю народити дитину. Також у таких пар часто з`являються розбіжності в питаннях планування сім`ї.

РІА "Новости"