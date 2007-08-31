Як потрапити до ”шенгенської” Польщі?

11-12 вересня у Києві відбудуться українсько-польські консульські консультації щодо модифікації двосторонніх угод у зв’язку з приєднанням Польщі з 1 січня 2008 року до Шенгенської угоди.

Про це йдеться у заяві прес-службі Міністерства закордонних справ України, переданій УНІАН.

У зв’язку з поширеною в ЗМІ інформацією з посиланням на віце-директора консульського департаменту Міністерства закордонних справ Республіки Польща Я.ЮНОША-КІСІЛЕВСЬКОГО про намір Польщі запровадити нові вимоги щодо видачі віз громадянам України прес-служба МЗС України зазначає, що діючі візові умови між Україною та Польщею визначаються чинними двосторонніми договірно-правовими актами, на базі яких здійснюється оформлення віз громадянам України для поїздок у Республіку Польща.

МЗС України наголошує, що з метою лібералізації візового режиму 18 червня 2007 року підписано відповідну угоду між Україною та Європейським Союзом, умови якої, після набуття чинності, будуть поширюватися і на Республіку Польща як члена Європейського Союзу.

З метою удосконалення умов в’їзду громадян України в Республіку Польща 11-12 вересня 2007 року в м.Київ відбудуться українсько-польські консульські консультації, у ході яких обговорюватимуться питання модифікації двосторонніх угод у зв’язку з приєднанням Польщі з 1 січня 2008 року до Шенгенської угоди. У ході переговорів МЗС України зробить все необхідне, щоб зміни у візовому режимі Польщі не завадили громадян України відвідати Польщу найближчим часом.

МЗС України впевнене, що будь-які зміни до умов видачі віз для громадян України здійснюватимуться з урахуванням взаємних інтересів і духу стратегічного партнерства між Україною та Республікою Польща.