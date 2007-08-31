ICTV звинувачує Інтер у крадіжці “Свободи слова”

У телевізійних кругах вибухнув скандал. Його причина — перший ефір програми «Свобода з Савіком Шустером, що відбувся на каналі» «Інтер» в день незалежності. Керівництво каналу ICTV вважає, що ця програма є копією їхньої «Свободи слова», яку раніше вів Шустер.

Генеральний продюсер ICTV Олександр Богуцький побачив в діях конкурентів порушення прав каналу на формат такого шоу, пише “Дело”. Топ-менеджер також не виключив, що конфлікт навколо телепередачі може мати продовження в суді.

Топ-менеджер ICTV уточнив, що пропонував власникам «Інтера» придбати формат «Свободи слова», проте його пропозиція їх не зацікавила. «Вони чітко сказали, що Савік не планує робити політичну передачу, і в його пріоритетах соціальний проект», — пояснив виданню Богуцький. У відкритому листі на сайті інтернет-видання «ТелеКритика» Богуцький звернувся до експертів телеринку з проханням оцінити ситуацію. За його словами, власник «Інтера» Валерій Хорошковський особисто його завірив, що формат нової програми «Свобода з Савіком Шустером» відрізнятиметься від «Свободи слова».

Вчора на «Інтері» неохоче коментували претензії конкурентів. «У нас немає суперечки, зараз це тільки заяви. Якщо буде позов, тоді буде що коментувати», — пояснив член правління телеканалу «Інтер» Володимир Грановський.

Сам Савік Шустер емоційніше оцінює позицію колишніх працедавців. Він нагадав, що проект «Свобода слова» він вів ще за часів роботи на російському телебаченні. У 2004 році цей проект отримав нагороду Академії російського телебачення «ТЕФІ» як краще ток-шоу року. При цьому Шустер відмовився уточнювати, чи були у нього будь-які домовленості з Богуцьким при переході на «Інтер».

У свою чергу Андрій Колесник, директор компанії «Кортекс», яка досліджує медіаринок, вважає, що у ICTV немає підстав судитися з «Інтером». «За неперевіреною інформацією, формат належить Савіку Шустеру», — говорить Колісник.