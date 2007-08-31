Студент, який кинув яйце у Януковича, своїх лаврів Кучмі не віддасть

«Це дуже смішно… Я навіть не думав, що пан Чорновіл є таким некомпетентним політиком»,– заявив у коментарі ЗІКу іванофранківець Дмитро Романюк, який 24 вересня 2004 року кинув яйцем у кандидата в президенти України Віктора Януковича. Так він прокоментував заяву Тараса Чорновола про те, що у тій справі «головну роль відіграла адміністрація Кучми».

«Зі слів Чорновола виходить, що адміністрація Кучми готувала кидання яйцем в Януковича, – обурюється студент уже 4-го курсу економічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Дмитро Романюк, який, на той час 17-річний першокурсник, «абсолютно ніякого стосунку не мав до такої структури, як адміністрація Кучми».

«Особливо тут немає що коментувати. Чорновіл маніпулює цією подією, і все, що він говорив і тепер говорить є неправдою», - додав студент.