Студент, який кинув яйце у Януковича, своїх лаврів Кучмі не віддасть
11:03, 31 серпня 2007Суспільство
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Романюк каже, що Чорновіл збрехав
|Дмитро Романюк
«Зі слів Чорновола виходить, що адміністрація Кучми готувала кидання яйцем в Януковича, – обурюється студент уже 4-го курсу економічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Дмитро Романюк, який, на той час 17-річний першокурсник, «абсолютно ніякого стосунку не мав до такої структури, як адміністрація Кучми».
«Особливо тут немає що коментувати. Чорновіл маніпулює цією подією, і все, що він говорив і тепер говорить є неправдою», - додав студент.
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