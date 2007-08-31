Ігор Коломойський: мені приємно приєднатися до Рональда Лаудера

Ігор Коломойський інвестує 110 мільйонів доларів в придбання акцій «СМЕ» і стає членом ради директорів компанії

Central European Media Enterprises Ltd. (“CME”) (NASDAQ/Празька фондова біржа - індекс: CETV) оголосили про те, що Ігор Коломойський, відомий український бізнесмен, придбав 1,275,227 звичайних акцій компанії СМЕ класу А на суму 110 мільйонів доларів США. Ціна однієї акції була визначена на основі середньозваженої оптової ціни. Дане придбання становить приблизно 3% від загальної кількості звичайних акцій СМЕ класу А, що знаходяться у вільному обігу. У зв`язку з даною інвестицією, Ігорю Коломойському було запропоновано стати членом Ради директорів компанії СМЕ.

Рональд Лаудер, Президент СМЕ, прокоментував дану подію таким чином: «Я вже достатній час знайомий з Ігорем Коломойським і знаю його як дуже розумного бізнесмена з глибоким знанням українського ринку. Ігор розуміє всю важливість незалежного телебачення не тільки в Україні, але і у всій Східній Європі. Мені дуже приємно вітати його як нашого нового директора, і я упевнений, що він надзвичайно допоможе СМЕ. Першочерговими завданнями СМЕ в Україні є: інвестування в створення телецентру для співробітників каналів 1+1, Кіно і Сіті, розвиток програмного продукту в Україні, а також придбання додаткових телевізійних активів.»

Майкл Гарін, Головний виконавчий директор СМЕ, сказав: «Інвестори повинні привітати цей крок, як головне підтвердження їх упевненості в компанії. Торішня інвестиція групи Apax підкреслила їх погляди на потенціал зростання СМЕ, як компанії. А дана інвестиція пана Коломойського повинна подібним же чином підтвердити бачення України компанією СМЕ, як могутнього двигуна зростання компанії в майбутньому. Як я вже говорив декілька тижнів тому, коли ми оповістили наші доходи за другий квартал, «ми впевнені, що Україна стане нашим найбільшим ринком протягом подальших декількох років. Ми залишаємося повністю відданими Україні, і продовжуватимемо агресивно, але передбачливо використовувати всі можливості для посилення наших позицій в Україні». Сьогоднішня новина – це головний показник нашої відданості цьому ринку».

Ігор Коломойський сказав: «СМЕ є однією з найдинамічніших і найкращим чином керованих медіа-компаній в світі і представляє виняткові інвестиційні можливості для мене. Менеджерська команда, бачення, і дисциплінований фінансовий підхід компанії справили на мене величезне враження. Я з нетерпінням чекаю початки роботи з моїми новими колегами за радою директорів і менеджменту компанії для того, щоб примножити успіхи компанії СМЕ в той час, коли існують такі яскраві перспективи як в Україні, так і на інших ринках, де присутня компанія. Рональд Лаудер завжди був першопрохідцем, який допомагав створювати незалежні медіа в Центральній і Східній Європі, які є незвичайно важливими для розвитку економіки і політичних систем цих країн. Я вже декілька років знайомий з Рональдом і мені дуже приємно приєднатися до нього як член Ради директорів компанії СМЕ.»

Central European Media Enterprises (СМЕ) – телемовна корпорація, що володіє провідними телеканалами в 6 країнах Центральної і Східної Європи із загальним населенням близько 90 млн. СМЕ належать телеканали Nova TV в Хорватії, TV Nova і Galaxie Sport в Чехії, PRO TV, Acasa, PRO Cinema, PRO TV International і Sport.ro у Румунії, Markiza в Словаччині, POP TV і Kanal A в Словенії, а також «Студія 1+1», «1+1 International», «Кіно» і «Сіті» в Україні. Акції CME котируються на NASDAQ і на Празькій фондовій біржі (індекс CETV).