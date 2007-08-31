В Україні очікується поступове зниження температури

Завтра у південних областях, Криму та Приазов’ї пройдуть короткочасні дощі, місцями сильні зливи, грози, град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°. В західних та північних областях вдень місцями невеликий дощ. На решті території без істотних опадів. температура вночі 8-13°, вдень 18-23°. Вітер західний, у південній частині північно-східний, 5-12 м/с.

2 вересня синоптики Українського Гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Короткочасні дощі з грозами очікуються лише в Криму, місцями у південних областях та Приазов`ї. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, західний, у південній та східній частині північний, 5-10 м/с, у Криму та Приазов`ї місцями пориви до 15-18 м/с. Температура вночі у північній частині 6-11° (в західних областях місцями 3-5° тепла), на півдні 12-17° (на узбережжі Криму близько 20°); вдень 19-24°.

3 вересня буде хмарно, без істотних опадів, вночі та вранці місцями очікується туман. Температура вночі у північних областях 6-11°, на півдні 12-17°, вдень 19-24°, на півдні і на крайньому заході 23-28°.

4 вересня часом очікуються дощі. Температура у західних, північних областях вночі 5-11°, вдень 12-18°; на решті території вночі 8-14°, у південній частині та східних областях місцями 15-17°, на узбережжі морів до 22°, вдень 20-27°.

5 вересня температура у південній частині вдень знизиться до 17-23°.

У Києві та області 1 вересня буде мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 10-12°, вдень близько 20°; по області вночі 8-13°, вдень 18-23°.

2-3 вересня без істотних опадів, вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 19-24°.

4-5 вересня часом дощитиме, лише вночі 4 вересня без опадів. Температура вночі 5-11°, вдень 13-18°.