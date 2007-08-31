Ющенко вимагає від ГПУ розібратися з власниками газу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Генеральній прокуратурі розібратись, чи є ознаки корупційних діянь в ціновій політиці НАК «Нафтогаз України» при здійсненні поставок газу підприємствам теплокомуненерго.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення В.ЮЩЕНКО зробив сьогодні під час координаційної наради керівників правоохоронних органів.

“Я вимагаю від Генпрокуратури розібратися, що зараз робиться у газовій сфері з точки зору цінової політики для комунального господарства. Просив би це зробити в тижневий термін, чи є в сьогоднішній схемі закупівлі і продажу газу, який здійснює “Нафтогаз Украни”, ознаки корупційної діяльності”, – сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, зокрема, що сьогодні через присутність на ринку посередників ціна газ для ТКЕ реалізовується за 143 доларів за 1 тис. куб. м., а не 95 доларів, як визначено урядовими постановами.

Крім того, В.ЮЩЕНКО вказав на важливість інформації про власність газу, що на даний момент зберігається у підземних сховищах.

“Що там є українське, що там є “Нафтогазу”, бо це є одним із стовпів нашої безпеки”, – резюмував Президент.