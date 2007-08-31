В Херсонській області оголошено штормове попередження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні інформації та зв’язків з громадськістю Херсонської облдержадміністрації, місцеве управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій попередила ОДА про оголошення штормового попередження.

Протягом другої половини дня у регіоні очікується сильний вітер, гроза і дощ. Можливий шквалистий вітер 15-20 метрів на секунду.

На 1-2 вересня метеослужби прогнозують в області сильні дощі.