В Херсонській області оголошено штормове попередження
15:44, 31 серпня 2007Суспільство
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Шквали, гроза та сильні дощі
В Херсонській області оголошено штормове попередження.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні інформації та зв’язків з громадськістю Херсонської облдержадміністрації, місцеве управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій попередила ОДА про оголошення штормового попередження.
Протягом другої половини дня у регіоні очікується сильний вітер, гроза і дощ. Можливий шквалистий вітер 15-20 метрів на секунду.
На 1-2 вересня метеослужби прогнозують в області сильні дощі.
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