У МВС вважають, що пограбування банків не впливає на криміногенну ситуацію у Києві

У Міністерстві внутрішніх справ України вважають, що серія пограбувань банківських установ Києва не впливає на криміногенну ситуацію у місті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві під час «гарячої лінії» у Кабінеті міністрів України повідомив заступник міністра внутрішніх спарв України Василь ФАТХУТДІНОВ.

За його словами, ситуація з розкриттям зазначених злочинів досить непроста, однак міліція докладає всіх зусиль, щоб втримати ситуацію під контролем. Крім того, для цього залучені фахівці з інших регіонів України.

В.ФАТХУТДІНОВ вчергове закликав громадян, яким будь-що відомо про скоєні пограбування, надати інформацію міліції.

Водночас він припустив, що до пограбування банківських установ та автозаправної станції може бути причетне одне угрупування.

Відповідаючи на запитання щодо можливості надання вогнепальної зброї співробітникам недержавних охоронних структур, В.ФАТХУТДІНОВ сказав, що в даний час це питання не вирішене.

Він нагадав, що 3 вересня у Києві відбудеться спільне засідання співробітників Національного банку, МВС та Державної служби охорони, на якому розглядатимуться питання щодо посилення охорони банківських установ.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня ц.р. у Києві відбулося збройне пограбування відділення банку «Таврика», яке знаходиться в Дарницькому районі міста на вул. Мішуги, 7-а.

4 червня ц.р. у Дарницькому районі Києва по вулиці Анни Ахматової, 14-а, було здійснено збройне пограбування відділення «ПриватБанку».

17 липня близько 10.00 ранку в Києві на Харківському шосе було пограбовано відділення «ПриватБанку». Сума викрадених грошей становила близько 37 тис. грн.

10 серпня в Дарницькому районі столиці було пограбовано відділення “Ощадбанку”.

28 серпня у Деснянському районі Києві відбулося пограбування відділення «ПриватБанку. Погрожуючи касирові предметом, схожим на автомат, злочинці викрали 30 тис. грн. і 6 тис. дол.