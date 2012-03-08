За напад на посольство Індії FEMEN висунуте звинувачення

00:59, 08 березня 2012
Суспільство
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"З вами б, як у Білорусі розібратися"

Слідчий МВС узяв підписку про невиїзд з однієї з активісток FEMEN.

Про це йдеться в повідомленні FEMEN, переданому агентству УНІАН.

«6 березня, старший слідчий слідчого відділення ГОМВС України в м. Києві СКИРДА А.І. під час допиту активістки руху замінила її статус зі "свідка" на "обвинувачену", застосувавши запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд», – йдеться в повідомленні.

Крім того, після допиту слідчий виписала постанову про порушення кримінальної справи проти решти учасниць акції біля Посольства Індії в Україні.

«Слідчий КУДРЯ Сергій Миколайович, який асистує СКИРДІ заявив буквально таке: «З вами б, як у Білорусі розібратися, а то цяцькаємося тут», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу стосовно активісток руху FEMEN за дії під час акції біля Посольства Індії. Справу було порушено за ч. 2 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.

У МВС зазначили, що представниці руху під час своєї акції, яка відбулася у середині січня, проникли на балкон резиденції посла Індії. «Там голі «громадські діячки» розгорнули банер, а також скандували гасла образливого для працівників посольства змісту. Після цього молоді жінки зняли з флагштока національний прапор Індії, завдали ним декілька ударів по вікнах і дверях посольства, а потім кинули його на землю», – повідомили в МВС.

18 січня в Києві активістки FEMEN влаштували акцію протесту біля резиденції посла Індії. Голі до пояса дівчата викрикували своє звичне гасло "Україна - не бордель" і намагалися прорватися до будівлі посольства. Чотирьох дівчат затримали й доставили до районного відділення міліції. Активістки протестували проти рішення індійського МЗС не видавати візи жінкам із Росії, України, Казахстану та Киргизії, оскільки вони нібито поповнюють там ряди повій.

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