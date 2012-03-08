Позов про незаконне призначення Азарова прем'єром може бути розглянутий
Вищий адміністративний суд України дав жителю міста Лисичанськ час до 12 березня на усунення процесуальних недоліків
Вищий адміністративний суд України дав жителю міста Лисичанськ Луганської області Віталію ШВЕДОВА термін до 12 березня на усунення процесуальних недоліків в його позовній заяві щодо незаконного призначення Миколи АЗАРОВА прем'єр-міністром України у зв’язку з тим, що він не володіє державною мовою.
Про це УНІАН повідомили у ВАСУ, зауваживши, що позовна заява громадянина Віталія ШВЕДОВА була зареєстрована у суді 24 лютого.
Суддя розглянув заяву В.ШВЕДОВА і виявив у ній певні недоліки, у зв’язку з чим виніс ухвалу рекомендувати позивачеві усунути їх до 12 березня.
Як зазначили у ВАСУ, якщо позивач не виправить недоліки і суд визнає, що інших перешкод для розгляду позову немає, то позов буде призначений до розгляду.
Як повідомляв УНІАН, житель Лисичанська В.ШВЕДОВ звернувся до Вищого адмінсуду України з позовом про звільнення М.АЗАРОВА з посади глави уряду.
У позові до Верховної Ради В.ШВЕДОВ вимагає скасувати постанову парламенту про призначення М.АЗАРОВА на посаду прем'єр-міністра України.
Свій позов В.ШВЕДОВ мотивув тим, що М.АЗАРОВ не володіє державною мовою, а, згідно з законодавством України, державні службовці зобов’язані володіти державною мовою.