Позов про незаконне призначення Азарова прем'єром може бути розглянутий

Вищий адміністративний суд України дав жителю міста Лисичанськ Луганської області Віталію ШВЕДОВА термін до 12 березня на усунення процесуальних недоліків в його позовній заяві щодо незаконного призначення Миколи АЗАРОВА прем'єр-міністром України у зв’язку з тим, що він не володіє державною мовою.



Про це УНІАН повідомили у ВАСУ, зауваживши, що позовна заява громадянина Віталія ШВЕДОВА була зареєстрована у суді 24 лютого.



Суддя розглянув заяву В.ШВЕДОВА і виявив у ній певні недоліки, у зв’язку з чим виніс ухвалу рекомендувати позивачеві усунути їх до 12 березня.



Як зазначили у ВАСУ, якщо позивач не виправить недоліки і суд визнає, що інших перешкод для розгляду позову немає, то позов буде призначений до розгляду.



Як повідомляв УНІАН, житель Лисичанська В.ШВЕДОВ звернувся до Вищого адмінсуду України з позовом про звільнення М.АЗАРОВА з посади глави уряду.



У позові до Верховної Ради В.ШВЕДОВ вимагає скасувати постанову парламенту про призначення М.АЗАРОВА на посаду прем'єр-міністра України.



Свій позов В.ШВЕДОВ мотивув тим, що М.АЗАРОВ не володіє державною мовою, а, згідно з законодавством України, державні службовці зобов’язані володіти державною мовою.