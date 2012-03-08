Лідер Меджлісу подав законопроект щодо етнонаціональної політики

Народний депутат України, лідер Меджлісу кримських татар Мустафа ДЖЕМІЛЄВ 7 березня вніс до парламенту проект Закону «Про Концепцію етнонаціональної політики України».

Про це повідомляє прес-служба Меджлісу.

«Ухвалення концепції етнонаціональної політики України є важливим документом, який закладе основи для формування нової державної політики в цій сфері», - йдеться в прес-релізі.

М.ДЖЕМІЛЄВ вніс законопроект на реєстрацію у ВР після двотижневого громадського обговорення документа.

«Проект цього законодавчого акту раніше був запропонований Верховній Раді України, але не знайшов підтримки і був знятий з розгляду. Також Кабінет міністрів України затвердив подібний проект концепції й готується внести його на розгляд парламенту», - повідомили в Меджлісі.