Яку професію українці вважають найпрестижнішою (соцопитування)

Найпрестижнішою українці вважають професію юриста: її назвали такою 14,4% респондентів. На другому місці – професія лікаря (9,7%), а третє місце поділили менеджер і банкір (8,5%).

Найменш престижними українці вважають професії двірника і прибиральника. Третьою в рейтингу найменш престижних виявилася професія вчителя з 9,8% (при цьому, в рейтингу престижних професій вчителя одержали 2,6%).

Опитування проведене на замовлення журналу «Профіль» консорціумом «Менеджмент Консалтинг Груп» шляхом телефонного інтерв`ю в містах Київ, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Одеса, Львів, Сімферополь. Загалом опитано 1200 респондентів старших 18 років за квотами відповідно до чисельності дорослого населення в кожному місті. Добір респондентів (телефонних номерів) у кожному місті здійснювався випадковим чином.

Детальніше про результати опитування читайте в завтрашньому номері журналу "Профиль"