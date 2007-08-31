Ющенко забрав «Мистецький арсенал» у уряду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ, яким доручив Кабінету міністрів України вирішити у встановленому порядку питання щодо передачі Державному управлінню справами державного підприємства «Культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», а також майна, призначеного для створення культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал», розташованого у місті Києві по вул. Січневого повстання, 28-30.

Текст Указу розміщений на офіційному сайті Президента України.

В Указі зазначається, що при цьому Президент керується статтями 11, 54 і 102 Конституції України, і метою цього рішення є прискорення завершення будівництва та введення в експлуатацію культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал», а також забезпечення збереження при цьому відповідних об`єктів культурної спадщини в інтересах нинішнього і майбутнього поколінь.

Указ набирає чинності від дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЮЩЕНКО на Координаційній нараді керівників правоохоронних органів доручив генеральному прокурору України Олександру МЕДВЕДЬКУ взяти на особистий контроль розслідування кримінальної справи за фактом руйнування архітектурної пам’ятки “Мазепинський вал” у музейному комплексі “Мистецький Арсенал”.