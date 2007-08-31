Партія регіонів заявляє про інформаційні провокації, що готуються проти неї

Партія регіонів заявляє про провокації в інформаційному просторі, що готуються проти неї .

Про це говориться в заяві Партії регіонів, поширеній її прес-службою.

Партія регіонів вважає, що опозиція готує проти неї провокації у вигляді масового вкидання в ЗМІ сфальсифікованої інформації, сфабрикованих відео- і аудіоматеріалів, мета яких – дискредитувати Партію регіонів та її лідерів.

Партія регіонів звертається до всіх громадян, світової громадськості із закликом не звертати уваги на провокації і прийоми «збанкрутілих політиків».

Партія регіонів наголошує, що виступала і виступає за прозорі і демократичні вибори, в ході яких переможець визначається тільки в чесній боротьбі, в змаганні конструктивних програм розвитку країни, а не битві компроматів.