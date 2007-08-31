Український моряк загинув в Ізраїлі, дев`ятеро врятувалися

За повідомленням Посольства України в Державі Ізраїль, в результаті зіткнення 30 серпня ц.р. в порту міста Хайфа пасажирського судна під прапором Кіпру та вантажного судна „Shelly” під прапором Словаччини, загинув громадянин України, моторист судна „Shelly”.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Як повідомляв УНІАН, за даними Посольства України в Державі Ізраїль, 30 серпня о 22.30 в порту м. Хайфа зіштовхнулись пасажирське судно під прапором Кіпру та вантажне судно „Shelly” під прапором Словаччини, яке стояло на якорі за дві милі від берега. В результаті зіткнення судно „Shelly” затонуло. За попередніми даними, до складу екіпажу затонулого судна входили 10 громадян України та 3 громадяни Індонезії.

За даними Посольства, вдалося врятувати 9 українських та 2 індонезійських моряків. На даний час всі врятовані моряки знаходяться в готелі м. Хайфа. Ще двох членів екіпажу - одного громадянина України та одного громадянина Індонезії – розшукували місцеві рятувальні служби.