Близько двох тисяч портовиків провели сьогодні мітинг протесту проти намірів керівництва Міністерства транспорту і зв`язку України перенаправити вантажні потоки з Одеського морського торгового порту в сусідні гавані регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримали гасла «Дайте нам працювати», «Розвивається порт - розвивається місто», «Міністр розпродажу транспорту і зв`язку - руки геть від Одеського порту» та ін.

Виступаючи на мітингу, заступник голови профкому ОМТП Анатолій КОВАЛЬЧУК, зокрема, нагадав присутнім позицію глави транспортного відомства Миколи РУДЬКОВСКОГО, висловлену 17 серпня в Одесі відносно перспектив розвитку Одеського порту. Частина вантажів з цього порту, заявив міністр, «потрібно перенаправити з ОМТП в Іллічівський та Південний порти, а територію одеського підприємства, що звільнилася, віддати місту для розвитку інфраструктури».

При цьому, безпосередньо під час акції, за словами глави профкому порту Володимира ЗАЙКОВА, йому «подзвонив міністр транспорту і зв`язку М.РУДЬКОВСЬКИЙ, щоб сказати, ніби портовики його неправильно зрозуміли, і висловив готовність зустрітися з колективом ОМТП».

На закінчення В.ЗАЙКОВ відзначив, що Асоціація профспілкових організацій підприємства звернулася до властей України з відкритим листом, що містить вимогу «вжити термінові заходи в ситуації, яка може обернутися непоправними втратами для національної економіки, завдасть удару по міжнародному іміджу України і створить джерело соціальної напруги в південному регіоні».