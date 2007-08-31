Цушко обіцяє розібратися з тортурами в міліції, але після виборів

Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО поставить питання про звільнення начальника Управління по боротьбі з організованою злочинністю в Полтавській області Олександра ПЛУЖНИКА. Про це він повідомив журналістам під час свого перебування в Полтаві.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами міністра, цим питанням він займеться після виборів. «Я обіцяю полтавчанам, що після виборів повернуся до вашої легендарної особи ПЛУЖНИКА», - сказав В.ЦУШКО, відзначивши, що начальник Управління МВС в Полтавській області Михайло ВЕРШНЯК вже піднімав питання щодо звільнення начальника УБОЗ.

Разом з тим він додав, що в кадровій політиці керівництво МВС тільки погоджує кандидатури, рекомендовані обласними властями або відповідними департаментами служб.

Як повідомлялося, в грудні 2005 року МВС звільнило О.ПЛУЖНИКА, у зв`язку з тим, що перевірка служби безпеки МВС і обласної прокуратури встановила, що впродовж 2003-2004 років він віддавав накази своїм підлеглим піддавати тортурам затриманих для отримання від них зізнань у скоєнні злочинів. Так, в 2003 році в будівлі Полтавського УБОЗ від задушення загинув житель Чернігова Володимир Цисельський.

Проте, в кінці жовтня 2006 року суд відновив О.ПЛУЖНИКА на посаді начальника Управління по боротьбі з організованою злочинністю в Полтавській області. У листопаді минулого року МВС, згідно з рішенням суду, призначило О.ПЛУЖНИКА начальником УБОЗ в Полтавській обл.