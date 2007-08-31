Переможці конкурсу «Учитель року – 2007»

Напередодні Дня знань Президент України Віктор ЮЩЕНКО вручив державні нагороди учителям – переможцям Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2007».

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЮЩЕНКО присвоїв цим вчителям почесне звання «Заслужений вчитель України».

Освіта в Україні має стати пріоритетом держави, наголосив він під час зустрічі з освітянами. Це стосується стратегії розвитку освіти, її фінансування і, безумовно, належної підтримки вчителя.

«Учителі – це ті люди, які творять майбутнє цілих поколінь нашої нації», – підкреслив Президент. У цьому контексті він наголосив, що актуальне питання сьогодні – утвердження високого статусу українського вчителя, забезпечення гідного рівня його заробітної плати. «Держава повинна взяти на себе зобов’язання і у 2008 році сформувати ефективну модель реформування, яка змінить і соціальний статус, і матеріально-технічну підтримку закладів освіти», – сказав він.

Президент переконаний, що українська освіта потребує комплексної реформи. Зокрема, він наголосив, що підтримує й надалі послідовно дбатиме про подальше впровадження нової системи оцінювання знань учнів і студентів. Йдеться, насамперед, про систему незалежного зовнішнього тестування. У 2007 році, зауважив глава держави, в ньому взяв участь кожен четвертий випускник школи. «Конкурс гаманців ми повинні замінити на конкурс знань», – наголосив Президент.

В.ЮЩЕНКО також наполягає на здійсненні невідкладних і системних кроків, які дозволять завершити комп’ютеризацію всіх українських шкіл, переоснастити їхні технічні можливості, а в багатьох випадках – заново створити умови для комфортного навчання, особливо в сільських районах.

Президент привітав вчителів із Днем знань та подякував їм за їхню працю.

У цьому році право називатися кращими у професійній діяльності вибороли: Наталія КІНАЩУК – вчителька математики Чернівецької гімназії № 2 Чернівецької міської ради, Олександра КОЖУЛЕНКО – вчителька української мови та літератури Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 Чернівецької міської ради, Олександр ПАРХОМЕНКО – вчитель трудового навчання Зарічанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чемеровецького району Хмельницької області, Анатолій САВЧУК – вчитель образотворчого мистецтва Нижньострутинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рожнятинського району Івано-Франківської області та Тетяна ФІЛІПЕНКО – вчителька правознавства навчально-виховного комплексу м. Курахове Донецької області.

У зустрічі взяли участь міністр освіти і науки України Станіслав НІКОЛАЄНКО, президент Академії педагогічних наук України Василь КРЕМІНЬ.