Україна бере участь в Ізмірському ярмарку

У Туреччині відкрився 76-й Міжнародний Ізмірський ярмарок. Україна, яка стала почесним гостем цього ярмарку, представила на ньому свою Національну експозицію.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства економіки України.

Згідно з повідомлення, основною метою експозиції є ознайомлення ділових кіл Туреччини з новітньою українською високотехнологічною та конкурентоспроможною продукцією, представлення можливостей для формування спільного науково-технологічного простору на пріоритетних напрямках промислового виробництва.

Майже 100 підприємств різних форм власності багатьох областей України демонструють на ярмарку сучасні технології, устаткування, мають наміри провести ділові переговори з представниками підприємств енергетичної, аерокосмічної, металургійної, машинобудівної, нафтопереробної та хімічної галузей.

Під час роботи виставки відбудуться презентації економічного потенціалу Автономної Республіки Крим, Запорізької, Харківської, Луганської областей, зустрічі і переговори між керівниками промислових підприємств.

Під час роботи ярмарку заплановано проведення Українсько-турецького бізнес-форуму, де представники ділових кіл Туреччини матимуть змогу ознайомитися з сучасним станом економіки та інвестиційним потенціалом України, розвитком окремих галузей та їх інвестиційною привабливістю. На розгляд будуть представлені також інвестиційні проекти, пов’язані з організацією в Україні футбольного чемпіонату "Євро-2012".

На форумі планується виступ заступника міністра економіки України Наталії БОЙЦУН.

*** За підсумками 2006 року товарооборот між Україною та Туреччиною, порівняно з 2005 р., збільшився на 19% та становив 3,2 млрд. дол. США. Обсяг торгівлі товарами за 6 місяців 2007 р. становив 2,053 млрд. дол. США, в т. ч. експорт товарів становив 1,661 млрд. дол. США (на 40,07% більше), а їх імпорт - 391 млн. 119 тис. дол. США (на 39,82 % більше).