Американка народила трійню вдруге поспіль (фото)

Мешканка штату Огайо вдруге поспіль народила трійню. У обох випадках жінці вдавалося завагітніти природним чином, без використання препаратів, які стимулюють овуляцію.

За словами Вікторії Ласіта (Victoria Lasita), вона та її чоловік збиралися завести ще одну спільну дитину і ніяк не розраховували на таке значне збільшення родини. Крім шістьох спільних дітей у 39-річної Вікторії та її 48-річного чоловіка Тіма є троє дорослих дітей від перших шлюбів.

Пологи, які почалися на 34-му тижні вагітності і потребували кесарева розтину, прийняли співробітники Центру репродуктивного здоров`я і штучного запліднення Бетесда в Цинцинатті, штат Огайо. Діти з`явилися на світло недоношеними, проте їх стан не викликає занепокоєння в лікарів.

Як пояснив директор клініки Глен Хофман, зачаття трьох близнят природним чином відбувається в одному з 8 тисяч випадків. Відтак ймовірність повторного зачаття трійні - один шанс на 64 мільйони.

Попередня трійня з`явилася на світ в 2003 році. У грудні старшим трійняткам Ласіта виповнюється чотири роки. З попереднього досвіду подружжю відомо, що догляд за трьома близнятами вимагає близько 300 памперсів і 168 пляшок молочної суміші на тиждень.

«Доводиться приймати те, що дає нам Бог, - заявила пані Ласіта журналістам - Можливо, Він вважає, що ми з цим впораємось».

Медпортал