Світові ціни на нафту підвищилися

Підсумки торгів на ICE і NYMEX

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 31 серпня 2007 р. на провідних нафтових біржах підвищилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали: - в Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 72,69 (+0,79) дол./бар.; - в Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 74,04 (+0,68) дол./бар. РБК-Україна

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