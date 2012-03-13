Українські затримані масово скаржаться на побиття в міліції

За останні 2 роки поводження із ув’язненими в Україні практично не покращилося.

Як передає кореспондент УНІАН, такий висновок можна зробити на підставі оприлюднених учорапопередніх висновків Комітету з попередження тортур, негуманного або деградуючого поводження чи покарання Ради Європи за підсумками його візиту до України з 29 листопада по 6 грудня 2011 року.

“Під час візиту делегація отримала багато скарг від затриманих осіб (включаючи жінок та підлітків) на погане поводження чи надмірне застосування сили службовцями міліції”, - написано у висновках.

Скарги стосувалися, передусім, побиття, в тому числі за допомогою кийків, під час допитів.

Водночас, як зазначається у попередніх висновках делегації Комітету Ради Європи, багато випадків поганого поводження з ув’язненими легко можуть кваліфікуватися як тортури. Серед таких випадків – використання міліцією електрошокерів, асфіксії за допомогою пластикового пакету чи газової маски, підвішування чи загроза життю із прикладанням стволу пістолета до скроні.

“Отримана інформація під час візиту наводить на думку, що феномен поганого ставлення міліції залишається широко розповсюдженим, а особи, що потрапляють до рук міліції, мають великий ризик стати предметом поганого поводження (особливо якщо вони не визнають швидко провину у злочині, в скоєнні якого їх підозрюють)”, - написано у попередніх висновках Комітету.

Делегація також виявила продовження застосування низки практик, які підривають зусилля по боротьбі з поганим поводженням та підсилюють клімат безкарності поліцейських. Серед таких практик – проведення медичного обстеження у присутності представника міліції; тимчасове переведення ув’язнених з СІЗО до міліцейської дільниці з подальшим поверненням із помітними пораненнями та після попередження не подавати скарг проти представників міліції; утримування осіб понад 72 години в міліцейській дільниці перед направленням до СІЗО з тим, щоб змогли зійти отримані ними в міліції синці та інші тілесні ушкодження.

При цьому, як і два роки тому, наприкінці 2009 року, так і наприкінці 2011 року міліція не дотримувалася вимог щодо інформування рідних затриманих про їх місце перебування, не забезпечувала прав затриманих на доступ до адвоката та лікаря.

Серед позитивних кроків делегація відзначила лише певне зменшення перенаселеності тюремних камер за рахунок будівництва нових.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада 2011 року Комітет з попередження тортур Ради Європи оприлюднив свій звіт за підсумками візиту до України у вересні 2009 року. В тому документі також висловлювалася стурбованість значним застосуванням сили та тортур в українських в’язницях.