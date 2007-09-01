Шуфрич порадував підлеглих: зарплати можна підняти до 70%

Міністерство фінансів України затвердило обсяг фінансування МНС, який дозволяє до 70% підняти зарплати рятувальникам, заявляє міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, про це він сказав сьогодні під час святкування Дня знань та приведення до присяги курсантів першого курсу Черкаської Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля.

Н.ШУФРИЧ привітав курсантів та викладачів з тим, що віднині інституту присвоєно статус академії.

Міністр висловив переконання, що «до тих людей, які ризикують життям заради безпеки інших, відповідно поставиться і держава. На жаль, у 2005 та у першій половині 2006 року увага до працівників міністерства була замалою, але у цьому році нам вдалося до 30% підняти зарплати нашим молодшим керівникам. Безумовно, потрібно піднімати зарплати тим, хто бореться за збереження державного і особистого майна та життя людей. І мені приємно, що вчора Міністерство фінансів України затвердило обсяг фінансування, який дозволяє нам до 70% підняти зарплати рятувальникам. З 1 січня 2008 року сьогоднішні курсанти зможуть отримувати стипендії 300 гривень, а з 1 вересня наступного року - 530 гривень».

Відповідаючи на запитання про реформування МНС в цілому, Н.ШУФРИЧ відзначив, що отримав підтримку уряду щодо відновлення системи цивільного захисту. „Безумовно, потрібна модернізація, років 15 ніхто ніякої допомоги МНС не надавав. Це було зрозуміло, країна сама була в кризі. Хоча з 2002 року ми почали з неї виходити, 2005 рік знову був не надто сприятливий для економічного розвитку країни. Втім, мені приємно зазначити, що цього року вперше за роки Незалежності було приділено увагу модернізації МНС. Приблизно на 5-7% нам вдасться оновити техніку, і, як бачите, уже сьогодні Черкаській академії ми знайшли можливість подарувати рятувальний автомобіль”, - сказав міністр.

Крім того, Н.ШУФРИЧ повідомив, що зараз силами уряду створюється потужна рятувальна авіація та санітарна авіація.