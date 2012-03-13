Екс-прокурор Харківщини не вірить, що його хотіли вбити

Правоохоронці розглядають кілька версій замаху на життя екс-прокурора Харківської області Василя СИНЧУКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив журналістам в. о. прокурора Харківської області Володимир СУХОДУБОВ.

Він підкреслив, що версія, пов’язана зі службовою діяльністю В.СИНЧУКА, розглядається, однак не є основною. В.СУХОДУБОВ зауважив, що під час служби В.СИНЧУКА у прокуратурі не було конфліктів, які б могли призвести до замаху на життя екс-прокурора області. «Як професіонал, він умів знаходити спільну мову у сфері своєї діяльності: предметно, принципово і справедливо. Під час його служби в прокуратурі не виникало ніяких конфліктних ситуацій, які б були приводом до таких дій стосовно нього, тим більше після того, як Василь Людвігович пішов на заслужений відпочинок», - сказав В.СУХОДУБОВ.

Він зазначив, що на цей час також розглядається версія, пов’язана з діяльністю підприємців, які в момент вибуху були разом з В.СИНЧУКОМ.

Крім цього, за даними В.СУХОДУБОВА, екс-прокурор Харківської області не займався комерційною діяльністю.

В.СУХОДУБОВ зазначив, що за попередніми даними, зловмисники використали гранату Ф-1. Вибуховий засіб розірвався на відстані 3 метрів від постраждалих. В.СИНЧУК отримав три осколкові поранення: два в обличчя, одне в стегно. На цей час в медичному стаціонарі залишається один з постраждалих підприємців, який на момент вибуху був разом з екс-прокурором.

В.СУХОДУБОВ, посилаючись на інтереси слідства, не сказав, чи потрапили зловмисники в поле зору камер відеоспостереження.

За словами В.СУХОДУБОВА, сам В.СИНЧУК виключає можливість того, що замах було скоєно саме на його життя.

«Ми все зробимо, щоб цей злочин було розкрито і винні були покарані», - резюмував В.СУХОДУБОВ.

Як повідомляв УНІАН, вибух у центрі Харкова, внаслідок якого постраждав екс-прокурор області В.СИНЧУК та двоє підприємців, стався увечері 12 березня.

«О 20.30 12 березня на подвір`ї будинку по вулиці Петровського в місті Харкові, де мешкає В.СИНЧУК, під час місцезнаходження там його та ще двох підприємців несподівано пролунав вибух, внаслідок якого всі троє отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості», - повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

Порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.15, пунктами 1,5 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство двох або більше осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Генеральна прокуратура взяла під особливий контроль стан досудового слідства у цій справі.