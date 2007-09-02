У Сумах студенти і школярі їздитимуть у тролейбусах за 25 копійок

У Сумах усі школярі та студенти обласного центру їздитимуть у міських тролейбусах за 25 копійок.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про зменшення вартості проїзду для учнів і студентів ухвалив 28 серпня виконавчий комітет Сумської міської ради. Відтак, у межах експерименту студенти вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, учні професійно-технічних закладів та загальноосвітніх шкіл сплачуватимуть за проїзд у тролейбусі 25 копійок.

Як зазначив директор КП «Сумиелектроавтотранс» Володимир ШЕВЧЕНКО, подібних експериментів у місті досі не було. Різниця вартості проїзду компенсуватиметься КП «Електроавтотранс» з міського бюджету. Експеримент проходитиме з 1 вересня до кінця 2007 року.

Зараз проїзд у комунальному електротранспорті у Сумах коштує 50 копійок.