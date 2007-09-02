На ярмарку в Ізмірі представлені майже 100 українських підприємств

Майже 100 українських підприємств різних форм власності представлені на 76-му Міжнародному Ізмірському ярмарку (Туреччина).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економіки України, українські підприємства демонструють на ярмарку сучасні технології, устаткування, мають наміри провести ділові переговори з представниками підприємств енергетичної, аерокосмічної, металургійної, машинобудівної, нафтопереробної та хімічної галузей.

Під час роботи виставки відбудуться презентації економічного потенціалу Автономної Республіки Крим, Запорізької, Харківської, Луганської областей, зустрічі і переговори між керівниками промислових підприємств.

Під час роботи ярмарку заплановано проведення українсько-турецького бізнес-форуму. На розгляд будуть представленні також інвестиційні проекти, пов’язані з організацією в Україні Євро-2012.

На форумі планується виступ заступника міністра економіки України Наталії БОЙЦУН.

*** За підсумками 2006 року рівень товарообороту між Україною і Туреччиною, порівняно з 2005 р., збільшився на 19% і становив 3,2 млрд. дол. США. Обсяг торгівлі товарами за 6 місяців 2007 р. становив 2,053 млрд. дол., у т. ч. експорт товарів - 1,661 млрд. дол. США (на 40,07% більше), імпорт – 391 млн. 119 тис. дол. США (на 39,82% більше).