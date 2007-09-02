Стартувала нова програма фонду «Україна 3000» Катерини Ющенко

Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» з нагоди початку нового навчального року та Всеукраїнського дня знань оголошує про старт нової благодійної програми «Відродження та розвиток традицій благодійності в школі».

Як повідомили УНІАН у фонді, у зв’язку з цим голова Наглядової ради Фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО виступила зі зверненням до освітян України.

У зверненні вона привітала усіх педагогів України з початком нового навчального року, побажала усім успіхів, натхнення та вдячних учнів.

За словами К.ЮЩЕНКО, «наша нова програма передбачає проведення конкурсу благодійних проектів серед шкіл або окремих класів. Фонд «Україна 3000» запрошує до участі у цьому конкурсі педагогів та учнів з усіх шкіл України – тих у кого є досвід благодійної роботи, і тих, хто має бажання розпочати благодійну діяльність»