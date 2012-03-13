У Криму в затриманого іноземця знайшли цілий склад вибухівки

У Криму співробітники СБУ і МВС України вилучили 24 тротилових шашки, два електродетонатори й літературу екстремістської спрямованості в іноземця, який перебуває в міждержавному розшуку.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС у Криму.

Іноземець проживав у Сімферопольському районі. Раніше він неодноразово був судимий за скоєння розбійних нападів і грабежів, а в розшуку перебуває за підозрою в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть.

Зараз чоловік утримується в ізоляторі тимчасового тримання.

Проти нього порушили кримінальну справу за ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Співробітники кримської міліції направили до Генеральної прокуратури України документи для екстрадиції іноземця на батьківщину.

Джерело в правоохоронних органах повідомило УНІАН, що затриманий є громадянином Узбекистану.