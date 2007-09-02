Криваве побоїще затьмарило святкування Дня Одеси

Сьогодні об 11.30 близько 40 молодчиків під прапорами російського триколору громадської організації «Єдина вітчизна», очолюваною Валерієм КАУРОВИМ, здійснили в присутності міліції бандитський напад на учасників пікетування будинку облдержадміністрації - членів товариства «Просвіта» та облорганізації всеукраїнського об`єднання „Свобода”.

Внаслідок організованого кривавого побоїща близько половини з п`ятдесяти учасників пікетування, зокрема жінок – членів «Свободи» і «Просвіти” дістали забої і травми різного ступеня. Четверо з них, зокрема голова облорганізації „Просвіта” Олександр СТЕПАНЧЕНКО, госпіталізовані.

У розмові з кореспондентом УНІАН О.СТЕПАНЧЕНКО підкреслив, що „владі міста і області були своєчасно передані заявки-повідомлення про проведення об 11.00 пікетування облдержадміністрації і передачі Президенту України через голову облдержадміністрації Івана ПЛАЧКОВА Відкритого листа-протесту українських організацій Одеси з приводу встановлення в центрі міста пам`ятника російській імператриці Катерині II. Утім протягом півгодини ніхто з представників адміністрації до учасників пікету не вийшов, а близько 11.30 на учасників мирної акції з вигуками „Бей бандеровцев!” напала група невідомих натренованих молодчиків”.

Більше того, організатори акції припускають, що інформація про заплановану в День міста акцію були передані лідерам організацій - прихильників подальшої русифікації Одеси і регіону, які влаштували криваву бійку, за якою мовчки спостерігали співробітники Приморського райвідділу міліції.

Зараз активісти українських організацій попрямували в райвідділ міліції з вимогами притягти до відповідальності організаторів і винуватців кривавого побоїща біля будинку облдержадміністрації.

До речі, сьогоднішньою програмою святкування Дня міста відкриття пам`ятника російській імператриці Катерині II не передбачене. Властями організовані міська виставка квітів, спортивне шоу аероклубу "Одеса", театралізоване видовище, „живі шахи”, гала-концерт за участю зірок української і російської естради, присвячений Дню міста, і святковий феєрверк. Точну дату відкриття вже встановленого монумента, офіційно названого пам`ятником „Засновникам Одеси”, власті що поки не обнародували.