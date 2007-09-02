Гайдаєв: київська влада побила медиків

Міністр охорони здоров’я України Юрiй ГАЙДАЄВ висловив обурення дiями київської влади у зв’язку із ситуацією, що сталася у Київській міській стоматологічній поліклініці, і звернувся до медиків та громадськості України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністра, за вказiвкою керівництва Київської міської державної адміністрації 1 вересня 2007 року силовими методами було захоплено приміщення Київської міської стоматологічної поліклініки.

“Вперше за роки незалежності України, та й взагалі за останні 50 років, київська влада побила медиків. Під час сутички одному з лiкарiв травмовано ногу. Представники київської міліції безпідставно та грубо затримали близько 30 медичних працівників, котрі прибули на свої робочі місця. Такі дії київських управлінців співставляються хіба-що зі сталінськими часами», - зазначає Ю.ГАЙДАЄВ.

На його переконання, будь-які суперечки щодо земельних ділянок та адміністративних будівель медичних закладів можна вирішити, не порушуючи законодавства. «Проте рейдерські атаки та свавiлля чиновників Київської міської державної адміністрації по відношенню до медичних закладiв столиці в останній час активно впроваджуються у практику. Виявляється, що для Київської влади основним законом є бажання захопити землю і будiвлi», - наголосив міністр і запевнив, що нікому не дозволить застосовувати фiзичну силу до медикiв.

Як повідомляв УНІАН, своє обурення щодо рейдерської атаки команди міського голови столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на комунальне підприємство «Київська міська стоматологічна лікарня» 1 вересня висловив київський штаб блоку «Наша Україна – Народна самооборона».

«Грубе застосування сили і залучення органів внутрішніх справ до своїх оборудок – ось методи, які використовують соратники Київського міського голови у своїх діях, спрямованих на захоплення все нових і нових об’єктів комунальної власності. Особливе обурення викликає той факт, що незаконними силовими діями по захопленню лікарні безпосередньо керувала заступниця мера Києва Ірена КІЛЬЧИЦЬКА», - наголошується в заяві штабу.