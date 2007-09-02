У вересні до України завітає Лужков

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН запросив мера Москви Юрія ЛУЖКОВА відвідати місто у вересні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі виборчого блоку Супрун “Український регіональний актив”, до першої п’ятірки списку якого входить С.КУНІЦИН.

Це запрошення було зроблено під час відвідання С.КУНІЦИНИМ Москви з нагоди святкування 860-річчя міста. Ю.ЛУЖКОВ погодився відвідати Севастополь.

С.КУНІЦИН зазначив, що “для Росії Севастополь дуже важливе місто, оскільки саме тут розташований Чорноморський флот РФ, багато об’єктів стратегічного призначення”.

Севастопольський міський голова додав, що “Крим - улюблене місце літнього відпочинку росіян, і жителі Криму дуже позитивно налаштовані до Росії”.

Під час розмови було обговорено перспективи більш тісного партнерства між містами, а також йшлося про доцільність вирішення питання на державному рівні щодо введення подвійного громадянства.

С.КУНІЦИН зазначив, що “нелегально воно існує і ставить у дуже незручне та залежне становище десятки тисяч українців, які з різних причин змушені жити і працювати за кордоном, зокрема, в Москві”.

У повідомленні прес-служби блоку зазначається, що одним із пунктів його передвиборчої програми є введення подвійного громадянства в Україні.