На харківському Майдані зійшлися помаранчеві і біло-сині

У центрі Харкова на Майдані Свободи зібралися представники різних політичних сил, де в ці цими хвилини має розпочатися мітинг, організований блоком «Наша Україна-Народна самооборона».

Як передає кореспондент УНІАН, біля сцени, спорудженої в центрі Майдану, зібралися близько трьох тисяч прихильників блоку, які чекають на появу лідерів Юрія ЛУЦЕНКА, В’ячеслава КИРИЛЕНКА, Анатолія ГРИЦЕНКА, Арсенія ЯЦЕНЮКА та Миколи КАТЕРИНЧУКА.

Неподалік цієї групи людей трьома шеренгами під біло-синіми прапорами зібралися близько півтори тисячі прихильники Партії регіонів. Вони тримають в руках гасла « Харкьков говорит «нет» оранжевому реваншу!», «Тимошенко и Луценко – палачи Кушнарева – вон из Харькова!», «Чемодан, вокзал, Америка!», «Луценко, вон из Харькова!», «Оранжевые не пройдут».

Людей під біло-синіми прапорами стримують шеренги міліції та загони внутрішніх військ. Окремі групи правоохоронців одягнуті в каски і бронежилети.

Представник керівництва міліції в розмові з кореспондентом УНІАН запевнив, що правоохоронці готові дати відсіч будь-яким неправовим діям учасників зібрання.

Коментуючи ситуацію, харківський політолог Володимир ДУДКО вважає, що це є прямим порушенням тимчасового положення про проведення мітингів, демонстрацій та пікетів, яке нещодавно було прийнято Харківською міською радою, згідно з яким не повинні проводитися одночасні масові заходи різних політичних сил на одному місці. На думку політолога, це може мати негативні наслідки, зокрема, призвести до масових безпорядків. «Якщо влада не взмозі призупини передумови до незаконних дій, то значить її немає, бо вона втрачає контроль над ситуацією», - сказав В.ДУДКО.