Процес канонізації матері Терези зайшов у глухий кут

Процес канонізації всесвітньо відомої черниці матері Терези зайшов у глухий кут - Ватикан не може знайти достатньо свідоцтв для того, щоб проголосити її святою, повідомило в неділю агентство Ansa.

Експерти Святого Престолу, які розглядають "досьє" черниці, не можуть знайти другого здійсненого нею дива, наявність якого є необхідною умовою для проголошення її святою. Одне з чудес, здійснених матір`ю Терезою, - несподіване і нез`ясовне одужання індійської жінки, хворої на рак, - стало доказом, завдяки якому черниця була зарахована до лику блаженних у 2003 році.

Беатифікация – приєднання до лику блаженних - служить необхідним початковим етапом у процедурі канонізації. Розмежування між беатифікацією і канонізацією ввів в 1642 році Папа Римський Урбан Восьмий.

Офіційний сайт, присвячений канонізації черниці, представив на суд Ватикану цілий список численних чудес, здійснених нею, проте Святий Престол поки не виділив якогось одного випадку, який міг би підштовхнути до продовження процесу канонізації.

Представники Ватикану заявляють, що терміни канонізації матері Терези залежать від Бога, відзначає РІА Новости.

Можливо, терміни канонізації черниці можуть бути відкладені. В Італії 4 вересня виходить книга, в якій зібрані листи з приватного листування матері Терези. У них вона часто говорить про те, що "не чує Бога", про "духовну порожнечу" і "містичну кризу".

Процедура беатифікації і канонізації триває досить довго. Спочатку до Ватикану представляється обширне досьє на кандидата у блаженні або святі, що містить документи і свідоцтва, які підтверджують його благочестиве життя, а головне - хоч би одне диво з його життя, наприклад, несподіване зцілення тяжкохворого або якась інша надприродна подія, чому є живі свідки.

Потім проводиться щось на кшталт судового процесу, на якому заслуховують свідчення як прихильників канонізації, так і його супротивників, тобто тих, хто не вірить в чудеса, створені кандидатом. Колись такого обвинувача спеціально призначали, називаючи "адвокатом диявола".

Якщо процедура завершується на користь кандидата, його досьє надходить на розгляд у Конгрегацію у справах святих, де його вивчає інша комісія, яка повинна визначити, чи немає приписуваного кандидатові диву наукового або хоч би логічного пояснення.

Якщо комісія не знаходить такого пояснення, Конгрегація підтверджує, що диво дійсно мало місце і зробив його саме кандидат. Після цього Папа Римський підписує відповідний офіційний акт про проголошення нового блаженного або святого.

Мати Тереза (Агнес Гонджа Бояджіу) померла 5 вересня 1997 року в Калькутті.