Китайський аналог Google замахнувся на Японію
04:50, 03 вересня 2007Суспільство
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Далі Південна Корея?
Китайський аналог Google, пошукова система Baidu, яка має значні плани по розширенню, збирається запустити японський сервіс. За словами фінансового директора Baidu Шауна Ванга, компанія не чекає швидкого прибутку, але розраховує на потенціал японського ринку.
При цьому Шаун не став коментувати чутки, що наступним напрямом Baidu може стати Південна Корея.
Baidu займає половину пошукової області в китайському сегменті інтернету.
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