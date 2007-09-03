Китайський аналог Google замахнувся на Японію

Китайський аналог Google, пошукова система Baidu, яка має значні плани по розширенню, збирається запустити японський сервіс. За словами фінансового директора Baidu Шауна Ванга, компанія не чекає швидкого прибутку, але розраховує на потенціал японського ринку.

При цьому Шаун не став коментувати чутки, що наступним напрямом Baidu може стати Південна Корея.

Baidu займає половину пошукової області в китайському сегменті інтернету.

Газета.ру