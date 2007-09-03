Тимошенко пророкує Черновецькому ще півтора місяці
06:53, 03 вересня 2007Суспільство
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БЮТ буде висувати свого кандидата
Лідер БЮТ Юлія Тимошенко прогнозує переобрання мера Києва у середині жовтня.
Про це вона заявила у неділю ввечері в ефірі телеканалу "1+1".
"Дострокові вибори у парламент відбудуться 30 вересня. Приблизно в середині жовтня ми заходимо в парламент і після того будуть дострокові вибори мера, безумовно, якщо у Партії регіонів не буде більшість разом з Черновецьким", - наголосила вона.
Тимошенко повідомила, що цього разу БЮТ буде висувати свого кандидата на вибори мера Києва.
"Ми проведемо дострокові вибори з переобрання міського голови Києва, і ви
отримаєте сильного, відданого киянам мера. І на цей раз наша політична сила буде висувати свого кандидата на мерські вибори", - підкреслила Тимошенко.
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