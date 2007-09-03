Тимошенко пророкує Черновецькому ще півтора місяці

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко прогнозує переобрання мера Києва у середині жовтня.

Про це вона заявила у неділю ввечері в ефірі телеканалу "1+1".

"Дострокові вибори у парламент відбудуться 30 вересня. Приблизно в середині жовтня ми заходимо в парламент і після того будуть дострокові вибори мера, безумовно, якщо у Партії регіонів не буде більшість разом з Черновецьким", - наголосила вона.

Тимошенко повідомила, що цього разу БЮТ буде висувати свого кандидата на вибори мера Києва.

"Ми проведемо дострокові вибори з переобрання міського голови Києва, і ви

отримаєте сильного, відданого киянам мера. І на цей раз наша політична сила буде висувати свого кандидата на мерські вибори", - підкреслила Тимошенко.

Українська правда