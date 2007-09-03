Джордж Клуні став кавалером французького ордена (фото)

Американський кіноактор Джордж Клуні став кавалером французького Ордена мистецтв і літератури (Ordre des Arts et des Lettres), повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Почесну нагороду, встановлену урядом Франції для заохочення людей, чий внесок у світову культуру взагалі і французьку зокрема визнаний видатним, вручили Клуні в неділю на фестивалі американського кіно, що проходить в Довіллі.

Міністр культури Франції Крістін Альбанель (Christine Albanel), вручаючи нагороду Клуні, назвала його "квінтесенцією американського актора", відзначивши його "безмежний талант і шарм, якому неможливо не піддатися". Клуні у своїй промові подякував властям Франції за зроблені ними зусилля по розв`язанню кризи в суданській провінції Дарфур.

Джордж Клуні не єдина кінозірка, удостоєна Ордена мистецтв і літератури, в 2007 році нагороду було вручено акторові Джуду Лоу, а в 2006 році її одержували актриса Ума Турман (Uma Thurman) і співачка Патті Сміт (Patty Smith).