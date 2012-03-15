У Гайсині з банкомата вкрали 400 тисяч гривень

У Гайсині Вінницької області з банкомата невідомі вкрали 400 тис. грн.

Як повідомляє Сектор зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області, банкомат не перебував під охороною ДСО. Банкомат був встановлений у боковому приміщенні одного з приватних закладів громадського харчування.

Порушено кримінальну справу за ст. 185 ч. 5 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою группою).