У Гайсині з банкомата вкрали 400 тисяч гривень
11:02, 15 березня 2012Суспільство
2030 0
Банкомат був встановлений у боковому приміщенні одного з приватних закладів громадського харчування
У Гайсині Вінницької області з банкомата невідомі вкрали 400 тис. грн.
Як повідомляє Сектор зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області, банкомат не перебував під охороною ДСО. Банкомат був встановлений у боковому приміщенні одного з приватних закладів громадського харчування.
Порушено кримінальну справу за ст. 185 ч. 5 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою группою).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter