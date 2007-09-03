Тимошенко нарікає на ”прикру помилку” НУ-НС

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає "прикрою помилкою" відсутність підтримки з боку "Нашої України – Народної самооборони" ініційованого нею всеукраїнського референдуму.

Таку думку лідер БЮТ висловила в неділю в ефірі каналу 1+1, відповідаючи на запитання про стосунки між БЮТ і «НУ-НС».

"Ми сподіваємося, що будуть дружні, партнерські стосунки, що ми покажемо клас співпраці. І, чесно кажучи, я шкодую, що "Наша Україна" так віднеслася до проведення всеукраїнського референдуму, який ми оголосили. Я думаю, що це прикра помилка", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

На запитання про дії її політичної сили в разі створення в новому парламенті широкої коаліції між «НУ-НС» і Партією регіонів лідер БЮТ відповіла, що "проти таких випадів дуже важко шукати прийоми і зараз дуже багато розмов про те, що така широка коаліція може бути створена".

"Ми звернулися до всіх людей в Україні, щоб запобігти створенню широкої коаліції, проголосувати за нашу політичну силу і дати можливість нам сформувати більшість в парламенті своєю політичною силою", - зазначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО ще раз підкреслила, що в разі створення широкої коаліції БЮТ буде в опозиції. "Ні на які посади в обмін на широку коаліцію ми не погодимось", - пообіцяла вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також висловила думку, що до парламенту пройдуть лише БЮТ, "Наша Україна" та Партія регіонів і попросила виборців не розпиляти голоси на інші політичні сили.