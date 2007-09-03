Польща змінить умови видачі віз

З першого листопада почнуть діяти нові умови видачі польських віз. Інформацію про це розміщено на офіційній Інтернет-сторінці посольства Польщі в Україні з посиланням на директора консульського департаменту польського міністерства закордонних справ.

Незабаром, аби отримати польську візу, українським громадянам доведеться пред’являти виписку з банківського рахунку, медичний страховий поліс, а в разі необхідності можлива й персональна співбесіда, повідомив директор консульського департаменту МЗС Польщі Яцек Юноша-Кишилевський. Він пояснює ці нововведення підготовкою до вступу Польщі до „Шенгенської зони” з 1 січня 2008 року. Віза на 90 днів перебування коштуватиме тепер 35 євро, довготермінова - не менше 60 євро. Проте ціна ще не остаточна, додає польський дипломат. Нині консульські установи Польщі видають візи лише на термін до кінця цього року. Наявність такої візи з наступного року дасть можливість українцям подорожувати країнами „шенгенської зони”. Очікується, що докладніше візові зміни обговорять 11-12 вересня на зустрічі уповноважених консульських департаментів міністерств закордонних справ України та Польщі.

Німецька хвиля