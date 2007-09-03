Поляки заспокоюють потерпілих від фосфорної аварії

Польська експертиза встановила відсутність загрози здоров’ю потерпілих від фосфорної аварії мешканців села Ожидова.

Про це повідомляє “Німецька хвиля” з посиланням на результати польської експертизи.

Дослідження фахівців лабораторії Підкарпатського воєводства показало, що вміст фосфору у грунті, повітрі та воді не перевищує гранично допустимих норм.

Водночас у коментарі „Німецькій хвилі” провідний спеціаліст Інституту екології Карпат Оксана МАРИСКЕВИЧ зауважила, що методика, за якою працюють офіційні установи, не дає повної картини наслідків забруднення, „так, аби це питання закрити повністю”. Зокрема, зауважила науковець, ніхто не досліджував переміщення фосфорних сполук у грунті. „Переважно дивляться лише верхні шари – до 40 см максимум. Але ніхто не дивиться, що робиться на глибині 60-70 см”, - зазначила О.МАРИСКЕВИЧ.

Дослідження іноземними спеціалістами проводилося на вимогу мешканців Ожидова.

Довідка УНІАН. 16 липня в Буському районі Львівської області на залізничному перегоні Красне-Броди біля станції Ожидів Львівської залізниці сталася аварія вантажного потягу. Внаслідок аварії зійшли з колії 15 цистерн з жовтим фосфором, 6 з яких зайнялися.

Під час ліквідації пожежі утворилася хмара з продуктів горіння, в зону ураження потрапили 14 населених пунктів Буського району та окремі території Радехівського і Бродівського районів області.