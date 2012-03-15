У ГПУ розказали про батьків миколаївських ґвалтівників

Генеральною прокуратурою України до Миколаєва скеровано групу працівників центрального апарату з метою перевірки стану розслідування справи про зґвалтування та замах на вбивство дівчини.

Як повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації ГПУ, за вказівкою Генпрокуратури, враховуючи тяжкість вчиненого злочину проти громадянки 1993 р.н. та його суспільну резонансність, вказану кримінальну справу було передано до Головного слідчого управління МВС України.

Стан розслідування кримінальної справи перебуває на особистому контролі генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ.

У ході проведення прокурорської перевірки було встановлено, що батьки, рідні та близькі особи обвинувачуваних у скоєнні злочину не працюють в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, органах прокуратури та інших правоохоронних органах.

Зокрема, встановлено, що мати обвинувачуваного К. не працює з 2005 року, а його батько – невідомий. Мати обвинувачуваного П. працює бібліотекарем, а його батько помер 1 січня 2012 року. Батько третього обвинувачуваного до 2009 року працював першим заступником голови Єланицької райради, з 2009 року – пенсіонер; його мати до 2010 року працювала головою Єланицької райдержадміністрації, з 2010 року – пенсіонер.

На даний час, за поданням прокурора, судом заарештовано усіх трьох осіб, які скоїли злочин.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня в Миколаєві троє чоловіків заманили у квартиру 19-річну Оксану МАКАР і згвалтували, після чого, щоб приховати сліди злочину, придушили і спробували її спалити.

Постраждала з опіками 55% тіла перебуває в обласному центрі термічної травматології у вкрай тяжкому стані. Дівчині ампутували руку і лікарі розглядають можливість подальших операцій

11 березня трьох підозрюваних затримали, проте двох із них потім відпустили під підписку про невиїзд.

13 березня у Миколаєві відбулися дві акції протесту проти рішення відпустити під підписку про невиїзд двох підозрюваних у злочині.

Після цього за поданням прокуратури Миколаївської області суд ухвалив рішення про арешт трьох підозрюваних.

Проте 14 березня мати дівчини Тетяна СУРОВИЦЬКА заявила, що слідчі намагаються применшити провину трьох підозрюваних у скоєнні злочину.