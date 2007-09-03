Янукович заборонив ненормативну лексику на номерах

Кабмін заборонив ненормативні написи в номерних знаках

Сьогодні, 3 вересня, стало відомо, що Кабінет міністрів України заборонив використовувати в індивідуальних номерних знаках автотранспорту написи ненормативного походження.

Також Кабмін заборонив використовувати в індивідуальних номерних знаках повне або скорочене найменування органів державної влади, зображення герба або прапора України, державних символів інших країн і міжнародних організацій, а також дискримінаційні написи за мовними, расовими, національними, релігійними ознаками.

Кабмін доручив Міністерству внутрішніх справ (за узгодженням з Міністерством економіки і Міністерством фінансів) в двомісячний термін визначити вартість номерних знаків автотранспорту, які виготовляються за індивідуальним замовленням, порядок їх замовлення, виготовлення і видачі.

Коммерсант-Украина