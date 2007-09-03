Янукович запросив до себе ”майбутніх міністрів”

Сьогодні прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав 21 українського школяра – призерів різних міжнародних шкільних олімпіад в 2007 році.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія поздоровлення пройшла в залі засідань Кабінету міністрів.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, він спеціально вибрав цей зал для того, щоб діти змогли відчути атмосферу, в якій проходять засідання уряду і приймаються важливі для країни рішення, оскільки деякі з цих дітей в майбутньому цілком зможуть стати міністрами.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив важливість перемог школярів на міжнародних олімпіадах, оскільки це дає можливість створювати уявлення про Україну за кордоном.

«Ви разом зі мною, з урядом, з державою працюєте і малюєте позитивний портрет або образ нашої країни – ви займаєтеся, як і ми, іміджевою політикою», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ побажав дітям успіхів у житті, навчанні і роботі і подарував годинник і свою книгу.

У зустрічі з прем`єр-міністром брали участь діти з Києва, Херсона, Донецька, Львова, Хмельницької, Харківської, Кіровоградської областей, Одеси і Криму, які стали призерами міжнародних шкільних олімпіад у В`єтнамі, в Ірані, в Росії, в Канаді, в Туреччині і Хорватії.