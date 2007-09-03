Погода на 4 - 10 вересня

Завтра у південно-східній половині Україні, а вранці та вдень і в західних областях місцями короткочасні дощі, грози, подекуди град, при грозах шквали 15-20 м/с, у Карпатах сильні дощі, на решті території без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 12-17°, у Криму та Приазов’ї 18-20°; вдень 20-25°, у південній частині та в східних областях місцями 27-30°; у Карпатах вночі 3-8°тепла, вдень 9-14°.

5-6 вересня - у західних областях хмарно. Дощі, 6 вересня місцями сильні (у Карпатах та на Закарпатті 5-6 вересня сильні дощі). Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 13-18°; у Карпатах вночі 6-11°, вдень 10-15°. На решті території мінлива хмарність. Без опадів, лише вранці та вдень 6 вересня у південній частині, центральних і Житомирській областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на півдні до 20°, у північних, а 5 вересня і в центральних областях 10-15°; вдень 22-27°, у східній та місцями південній частині 28-32°, на Вінниччині та Житомирщині 19-24°.

7-8 вересня - часом дощі, місцями грози, лише в Криму та на крайньому сході, а 8 вересня і у південних областях переважно без опадів. Температура у західній частині вночі 6-12°, вдень 11-17°; на решті території вночі 8-14°, в Криму, а 7 вересня і у південних та східних областях до 18°, вдень поступове зниження температури до 13-19°, на півдні та сході до 18-24°.

9-10 вересня на більшій частині території України часом дощі, протягом 11 вересня та вночі 12 вересня без істотних опадів, в решту часу у північно-західній половині дощі, на решті території переважно без опадів. Температура вночі 6-12°, у південній частині 13-18°; вдень 14-20°, на півдні і сході 19-25°.

У Києві та області у вівторок опади не очікуються. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура у Києві вночі 13-15°, вдень 22-24°; по області вночі 12-17°, вдень 20-25°.

5-6 вересня - мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.

7-8 вересня - часом дощ, місцями гроза. Температура вночі 8-14°, вдень 7 вересня 15-20°, 8 вересня 13-18°.