Львів’янин з похибкою лише 3% передбачив результат виборів у Росії

Редакція УНІАН вітає переможця фейсбук-вікторини «Президентські перегони» Богдана Мінського, який виграв електронну книгу.

Конкурс «Президентські перегони» проводився серед читачів сторінки УНІАН в соціальній мережі Facebook.За умовами конкурсу, слід було спрогнозувати результати президентських виборів у Російській Федерації, розташувати кандидатів згідно місць, що вони отримали після підрахунку голосів та якомога точніше вказати відсоток отриманих голосів. Мешканець передмістя Львова Богдан Мінський не лише точно розташував кандидатів, а й вказав результати голосування з похибкою не більше 3 відсотків!

«Щиро вдячний організаторам за цікавий конкурс, чесне суддівство, та чудовий приз. Про конкурс дізнався випадково, побачивши новину на сторінці когось з друзів у фейсбуці. Свій варіант відповіді написав на основі даних соцопитувань, які були зібрані на Вікіпедії. До того брав участь у багатьох конкурсах, однак лише на УНІАН мені так вперше пощастило. Всім успіхів, а УНІАН ще раз велика подяка, адже вони зробили результати виборів у Росії корисними хоч для одного українця», - прокоментував свою перемогу Богдан Мінський.

Отже, згідно прогнозу Богдана від 1 березня, кандидати на пост російського президента 4 березня мали б набрати такі результати: Володимир Путін – 59,9% (насправді набрав 63,75%), Геннадій Зюганов – 15,1% (насправді – 17,19%), Михайло Прохоров – 8,7% (насправді – 7,84%), Володимир Жириновський – 7,7% (насправді – 6,23%), Сергій Міронов – 7,1 (насправді – 3,85%).

Конкурс проводився з 12 лютого до 3 березня. Всього у ньому взяли участь понад 60 осіб. Заохочувальним подарунком для «віщунів» стала електронна книга з можливістю підключення до Wi-Fi мереж.