Рудьковський сподівається на підтримку Ющенка

Будівництво мостового переходу Керч-Кубань, який з`єднає Крим з Краснодарським краєм Російської Федерації, сприятиме приверненню додаткових туристів на кримський півострів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції в Сімферополі висловив міністр транспорту України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ.

«Люди, які проживають в Криму, і живуть за рахунок туристичного сезону, можуть розраховувати, що десь через 5-7 років ми можемо мати абсолютно іншу ситуацію, і зростання на 30% кількості туристів до Криму за рахунок притоку з Кавказького регіону (РФ – УНІАН) з використанням моста», - сказав міністр.

Він висловив надію, що «всі жителі України і, в першу чергу, жителі Криму» займуть конструктивну позицію щодо будівництва моста через Керченську протоку. «Тому що це серйозний поштовх для зростання кількості туристів до Криму, поштовх для залучення інвестицій в інфраструктуру відпочинку, це серйозна підтримка для тієї частини кримського півострова, яка поки що недостатньо залучає інвестиції (мається на увазі Керч – УНІАН)», - сказав М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

На питання, як Президент України Віктор ЮЩЕНКО ставиться до ідеї будівництва мостового переходу, М.РУДЬКОВСЬКИЙ відповів, що, «на жаль, офіційній позиції його (В.ЮЩЕНКА - УНІАН) поки що немає». При цьому міністр висловив надію, що Президент підтримає цей проект. При цьому він додав, що «громадська думка і ті 95% громадян Криму», які підтримують ідею будівництва моста, матимуть позитивний вплив на думку В.ЮЩЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби Ради міністрів Криму, транспортний перехід "Керч-Кубань" забезпечить переміщення через Керченську протоку до 10 мільйонів чоловік на рік. Планується також транспортувати через протоку зріджений газ в залізничних і автомобільних цистернах. Міст через Керченську протоку скоротить транспортний шлях з України до Краснодарського краю в середньому на 450 кілометрів.

За попередніми підрахунками, довжина моста становитиме 4,5 км, ширина – 22 м. Міст матиме двосторонній автомобільний рух, пішохідний рух, а також рух залізничного транспорту. Крім того, за словами прем`єра, міст Керч-Кубань може послужити для прокладки трубопроводів (газових, нафтових, водних).

Розглядається декілька варіантів фінансування будівництва, включаючи спільне фінансування з державних бюджетів України і РФ.

Мер Москви Юрій ЛУЖКОВ та інші члени уряду російської столиці неодноразово заявляли про готовність інвестувати в будівництво моста через Керченську протоку.

1 вересня прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив надію, що до фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року міст Керч-Кубань буде побудовано.