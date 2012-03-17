Ринок електроенергії перейде з "англійської" моделі на "балансуючу"

Кабінет міністрів України у червні цього року внесе до Верховної Ради законопроект про засади функціонування рику електричної енергії на основі двосторонніх договорів, балансуючого ринку і біржових торгів електроенергією.

Це визначено національним планом дій на 2012 рік із запровадження програми економічних реформ на 2010-2014 рр., затвердженим указом Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА № 187/2012 від 12 березня п.р.

На даний час Оптовий ринок електроенергії України функціонує на основі запозиченої у Великобританії і застарілої моделі «єдиного покупця і продавця», в ролі якого виступає державне підприємство «Енергоринок». Підприємство виконує функції оператора ринку, купуючи електроенергію, вироблену генкомпаніями, і реалізовуючи її енергозабезпечуючим компаніям, які, у свою чергу, продають її кінцевому споживачу. Нова модель балансуючого ринку, про необхідність запровадження якої неодноразово заявлялося на урядовому рівні, починаючи з кінця 90-х років минулого сторіччя, передбачає можливість свободи вибору постачальника електроенергії шляхом укладення двосторонніх договорів, а також можливість придбання необхідних обсягів електроенергії на спотовому ринку.

Згідно з документом, оприлюдненим на сайті глави держави, протягом 6 місяців після офіційної публікації згаданого закону Міністерство енергетики і вугільної промисловості України спільно з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, мають розробити нормативні акти для регулювання ринку в перехідний період, а також розв’язати питання погашення заборгованостей, що склалися у рамках чинної моделі.

Також у цей період на рівні Міненерговугілля планується ухвалити рішення про створення підприємств, на які будуть покладені функції передачі електроенергії, а також адміністратора розрахунків, адміністратора комерційного обліку електроенергії шляхом відповідної реорганізації ДП «Енергоринок».

У цей самий період «Енергоринок» планує оголосити тендер на розробку програмного і технічного забезпечення функціонування балансуючого ринку.