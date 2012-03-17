У Львові заснували премію імені Степана Бандери

Депутати Львівської обласної ради затвердили положення про обласну премію імені Героя України Степана Бандери, яку присуджуватимуть у галузі державотворення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної ради, премією відзначатимуть громадських і політичних діячів, державницькі та громадські інституції, науковців за вагомий внесок у розбудову Української держави, доленосні громадсько-політичні рішення і науково-теоретичні напрацювання у царині державотворення.

Премію будуть присуджувати щорічно напередодні 1 січня – дня народженння Степана Бандери (цьогоріч – з нагоди Акта відновлення Української держави 30 червня 1941 року з урочистим врученням 30 червня 2012 року).

Грошова винагорода кожного з лауреатів премії - 20 тис. грн.